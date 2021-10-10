Эксперты назвали причину частой смены масла в автомобилях в РФ

Средним показателем срока замены масла в автомобиле в РФ считается 12 месяцев или 15 тысяч километров пробега. Автоэксперты издания «Автовзгляд» назвали причину этого, так как в Европе данные значения намного меньше.

Европейские автовладельцы меняют масло через 30 тысяч километров, однако исключением является Toyota Corolla, в котором следует проводить данную процедуру через 15 тысяч километров. Показатель данного авто при движении по российским дорогам составляет 10 тысяч км.

Автоэксперты объясняют это суровостью российских дорог. Согласно классификации японского авто, при использовании в РФ машина будет эксплуатироваться в тяжелых условиях. Негативно на показателе отражаются перепады температур, некачественный бензин и длительная работа на холостых оборотах. Топливо в РФ является качественным, поэтому этот пункт не включен в суровые условия.

Производители масел устанавливают разные сроки замены в зависимости от страны, тем самым обеспечивают для себя перестраховку. Большую роль играет тот факт, что в Европе дороги поддерживают в отличном состоянии, сообщается в материале издания iReactor.