Как дать отпор стрессу и сохранить психическое здоровье



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Что такое психическое здоровье

Вспомним, что такое психическое здоровье. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет его как состояние благополучия, при котором человек осознает собственные способности, может справляться с жизненными стрессами, может продуктивно работать и вносить вклад в общество. Эта формулировка может показаться слишком общей и не очень понятной. Но из нее очевидно главное: для хорошего психического здоровья недостаточно простого отсутствия психической болезни.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) развивают идею ВОЗ, указывая, что на фоне психических расстройств человек может испытывать периоды благополучия. То есть, хорошее психическое здоровье и отсутствие психических болезней нельзя назвать разными полюсами одного явления.

Психическое здоровье включает эмоциональное, психологическое и социальное благополучие. Оно должно быть в хорошем состоянии, чтобы мы нормально мыслили, испытывали здоровые эмоции, продуктивно общались и получали удовольствие от жизни.

Стресс

Его неприятные признаки (повышенная возбудимость, невозможность сосредоточиться, а затем чувство беспричинной усталости и пр.) проявляются мгновенно и видны невооруженным глазом.

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Способность справляться со стрессами (жизнестойкость) — один из важнейших параметров психического здоровья. Это, как минимум, следует из определения ВОЗ. Разбираемся, что говорят психологи о тренировке этого качества.

Что такое жизнестойкость и как ее тренировать

Психологи называют жизнестойкостью способность человека к адаптации при столкновении с невзгодами, травмами, стрессами. Она подразумевает не только возвращение к норме после тяжелого опыта, но личностный рост, указывает Американская психологическая ассоциация (АПА).

Американские психологи подчеркивают, что жизнестойкость это не врожденная черта характера, присущая некоторым людям. Это действия и мысли, которые может выработать фактически каждый. Специалисты сравнивают ее тренировку с наращиванием мышц. АПА выделяет четыре ключевых компонента, которые помогают человеку выстоять: связи, здоровье, здоровое мышление и смысл.

Выстраивайте связи

Боль от травмирующих событий может привести к изоляции человека. Общение с понимающими людьми может напомнить, что вы не одиноки в своих трудностях. Очень важно не разучиться принимать поддержку от других людей. «Делайте приоритетом связи с людьми, которым есть дело до вас», — советует Американская психологическая ассоциация. Один из способов выстраивания связей — участие в группах по интересам или помощь от групп социальной поддержки.

Занимайтесь своим здоровьем

Помните о физическом здоровье. Американские институты здоровья (NIH) для укрепления психического здоровья рекомендуют:

быть физически активным,

достаточно спать,

следить за питанием.

Кризис середины жизни

Этот кризис переживается людьми в районе 40-45 лет: он заключается в переоценке всего, что было достигнуто в жизни к этому времени. Про это — наш материал.

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Поддержать психическое здоровье помогают релаксационные техники. Это могут быть различные практики, включая медитации, майндфулнес, йогу, управляемое воображение, дыхательные упражнения. Психологи советуют избегать «самолечение» при помощи алкоголя и психоактивных веществ. Они сравнивают это с накладыванием повязки на глубокую рану, которая требует серьезного лечения.

Найдите смысл

Вопрос не в изучении глубин философии смысла жизни, а в практических моментах. NIH в своих рекомендациях прямо указывает, что смысл жизни нужно не найти, а именно выработать. AПA дает следующие советы:

Помогайте другим. Смысл можно обрести, участвуя в волонтерской деятельности или просто поддерживая друзей. Кроме того, такая деятельность улучшит самооценку, поможет найти новые связи с людьми.

Будьте проактивным. В случае трудностей нужно не только осознавать и принимать свои эмоции. Желательно задаваться вопросом, что можно сделать с ними. Если сложности слишком велики, можно попробовать выделить те их части, с которыми можно справиться. Инициативность напомнит вам, что вы можете быть мотивированным даже в тяжелые времена.

Следуйте за своими целями. Нужно выработать реалистичные цели и работать над ними регулярно. Вместо фокусирования на глобальных задачах, спросите себя, какую одну вещь, вы можете выполнить сегодня и что для этого нужно сделать, чтобы двигаться в нужном направлении.

Старайтесь, чтобы мысли были здоровыми

Образ мышления может играть значимую роль в жизнестойкости. Попробуйте выделить вещи, о которых вы склонны думать нерационально: например, многие катастрофизируют трудности или считают, что весь мир ополчился на них. Часто на такие вещи можно взглянуть более сбалансированно и реалистично. Текущие трудности — не признак того, как события будут разворачиваться в будущем. Возможно, стрессовое событие нельзя изменить, но можно подумать о своем отношении к нему.

Среди рекомендаций психологов по этому поводу:

Принимайте перемены, это часть жизни. Какие-то цели могут стали недостижимыми из-за изменений в жизни. Если принять это, то будет легче фокусироваться на новых целях.

Пытайтесь не смотреть в будущее с ощущением безнадежности. Это может быть сложно, но оптимизм сам по себе способен придавать силы.

Учитесь на своем прошлом. Вспоминайте, что помогало вам в прошлые тяжелые периоды. Напоминайте себе, что раньше вам уже удавалось справиться с трудностями.

Обратитесь за помощью

Использование только собственных ресурсов не должно быть приоритетом, когда речь идет о психическом здоровье. Если не хватает сил, чтобы справиться с ситуацией, обратитесь к профессионалам — психологам.