Свитер с открытыми плечами и мини-юбка: пять ошибок в комбинации вещей, которые не приносят ожидаемого эффекта

Бывает, что каждая вещь по отдельности модная и смотрится красиво, однако в сочетании с другими предметами гардероба может выглядеть не слишком красиво и гармонично. Иногда это происходит по причине того, что стили просто не сочетаются друг с другом.

Есть некоторые наряды, которые в сочетании не приносят ожидаемого эффекта. Вот несколько ошибок в комбинации вещей, которых стоит избегать.

Отсутствие цветовой гармонии

Сейчас достаточно модно комбинировать между собой различные тона и оттенки, однако если в создаваемых комплектах нет цветовой гармонии, то есть у них нет одного основного цвета, который как минимум два раза будет повторяться в нарядах, то внешний вид может стать достаточно хаотичным.

Именно поэтому при составлении своего модного аутфита обязательно нужно все продумать и подобрать все цвета так, чтобы они гармонично сочетались между собой. Выбирая одежду, стоит учитывать цветовые сочетания.

Неправильно подобранный стиль наряда

Пиджак оверсайз может выглядеть просто шикарно и эффектно, однако при составлении некоторых модных образов он совершенно не подходит. Например, такой пиджак будет совершенно неуместно смотреться со свободными повседневными брюками, так как в итоге фигура выглядит достаточно угловатой.

Даже если правильно подобрана одежда и гармонично сочетаются между собой цвета наряда, неправильно выбранная обувь может испортить весь внешний вид. Не слишком красиво смотрятся резиновые сапоги, так как они визуально подчеркивают самый толстый участок ноги. Это приводит к тому, что рост девушки кажется визуально меньше, чем есть на самом деле. Надев свободную блузу под бермуды с высокой талией, очень сложно будет получить стройнящий эффект.

В этом году большой популярностью пользуется свитер с высоким воротом и пышными рукавами, однако его недостатком является то, что он визуально увеличивает верхнюю часть тела девушек низкого роста. Хотя этот предмет гардероба сейчас в моде, он только лишь нивелирует все преимущества фигуры.

Комбинация повседневных спортивных вещей

В этом сезоне большой популярностью пользуются модные стеганые куртки и свободные брюки точно такого же дизайна. Однако вместе они делают образ достаточно небрежным.

Лучше всего носить наряды, выполненные в спортивном стиле, вместе с женственными вещами. Например, можно сочетать стеганую куртку с красивым облагающим платьем. Это поможет придать образу определенную элегантность и сделать внешний вид эффектным.

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Копировать образ других людей

Многие выбирают для себя те или иные наряды только лишь по причине того, что их носят другие. Однако копирование не всегда выглядит гармонично. Для создания красивого и модного образа стоит черпать вдохновение, глядя на кого-то, однако при этом сохранять индивидуальность. Слепое копирование может выглядеть достаточно нелепо и даже глупо.

Есть множество различных наборов вещей по шаблону, которые многие носят одинаково. Черные брюки многие предпочитают комбинировать вместе с такими элементами одежды, как водолазка и джинсовая куртка. Это сочетание уже успело стать своего рода униформой.

Образ, созданный при помощи базовых вещей, совсем необязательно должен быть скучным и простым. Можно сделать свой образ свой наряд еще более невероятным, если грамотно подобрать цветовые сочетания нарядов и аксессуаров.

Вырез на одежде

Если вы выбираете одежду с вырезом, то стоит учитывать, что наряд не должен быть слишком дерзким и кричащим. Лучше всего, чтобы образ мягко подчеркивал сексуальность и женственность.

Однако здесь многое зависит от того, как именно вы носите вещи. Свитера с открытыми плечами могут выглядеть достаточно романтично и эффектно, если сочетать их вместе с брюками с высокой талией или же юбкой-карандашом. Это намного лучше, чем надеть такую одежду вместе с мини-юбкой.

Очень стильно и эффектно будет выглядеть женственный топ с разрезом, который поможет создать элегантный и чувственный образ вместе с кожаной юбкой-миди.

Выбирая вещи с разрезами, нужно учитывать то, что все должно быть максимально лаконичным и гармоничным, но при этом не должно быть никакой вульгарности.

Учитывая все эти правила, вы можете быть уверенными в том, что всегда будете выглядеть просто роскошно и невероятно.