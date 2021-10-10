Санитайзер, от которого кожа не будет сухой. Домашний рецепт с натуральным алоэ

Пандемия коронавируса продолжает гулять по планете. Чтобы избежать инфицирования, нужно пользоваться санитайзерами. Это дезинфицирующие средства, убивающие микробов. Чаще всего санитайзерами обрабатывают руки.

Средства эти очень нужные, но они негативно влияют на кожу рук. После обработки она становится настолько сухой, что даже не каждый крем может помочь. Но выход есть. Эффективный санитайзер можно приготовить самостоятельно из натуральных компонентов.

Сделать домашнее дезинфицирующее средство очень просто. Для этого нужно взять всего два ингредиента. Самодельный санитайзер получается жидким. Для его применения можно использовать бутылочку с распылителем.

Что потребуется

Рецепт простой. Для приготовления средства нужно подготовить следующие ингредиенты:

треть стакана жидкой мякоти листа алоэ вера; две трети стакана изопропилового спирта (99 %); десять капель сока лимона или эфирного масла.

Чтобы средство было эффективным против микробов, в нем должно содержаться не менее 60 % спирта.

Как приготовить

Порядок действий следующий:

1. Выбрать подходящий лист алоэ вера и срезать его. Срезать ножом шипы, расположенные по бокам.

Аккуратно срезать кожицу с листа сверху и снизу, чтобы осталась прозрачная слизистая желейная мякоть.

Ее нужно перебить блендером до жидкого состояния.

2. Вылить в миску алоэ.

3. Добавить изопропиловый спирт.

4. Как следует перемешать, соблюдая осторожность, чтобы не попасть в глаза. Нельзя во время приготовления этого средства трогать глаза руками.

5. Добавить десять капель эфирного масла или лимонного сока, но это по желанию. Добавка используется в качестве ароматизатора.

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6. Вылить средство в подходящую бутылку. Рекомендуется приклеить к бутылочке этикетку с названием средства.

Как пользоваться дезинфицирующим средством

Дезинфицирующим средство нужно пользоваться, если нет доступа к мылу и воде. Следует помнить, что никакой замены старому доброму мылу с водой нет. Мытье рук с мылом остается самым эффективным способом поддержания чистоты. Также следует знать, что санитайзер можно использовать только в том случае, если на руках нет явной грязи.

Дезинфицирующее средство нужно нанести на ладонь и затем равномерно распределять по поверхности обеих рук до полного высыхания. На это уйдет примерно 20-30 секунд.

Дети, особенно маленькие, не должны пользоваться этим средством самостоятельно (только под присмотром взрослых).

Если в дезинфицирующее средство были добавлены эфирные масла, хранить его рекомендуется в стеклянной бутылочке.