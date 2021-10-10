Анатолий Вассерман на пресс-конференции верно ответил на 50 вопросов журналистов

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман провёл пресс-конференцию, на которой присутствовали корреспонденты 17 российских СМИ, в том числе 9 иноагентов. В течение 4 часов Вассерман верно ответил на 50 вопросов журналистов и получил за это в подарок ручку фирмы «Erich Krause».

Вопросы касались внутренней и внешней политики России, признания Крыма международным сообществом, войны в Ливии и политики МВФ. В ходе выступления Анатолий Вассерман лишь однажды воспользовался подсказкой, позвонив своему давнему знакомому Александру Друзю. Несмотря на попытки провокаторов из работающих на MI6 пропагандистских изданий поймать депутата на незнании исторических фактов, он продемонстрировал недюжинную эрудицию и смог не только верно назвать столицу Нигерии, но и описать динамику производства сахарной свёклы в Воронежской области за последние 5 лет. В конце пресс-конференции один из журналистов подарил Вассерману на память платиновую ручку «Erich Krause», украшенную червлёной платиновой филигранью и декоративными аметистами массой 3 карата.

«Это был интересный опыт. Впервые вопросы мне задавал не один человек, а множество. Конечно, хотелось бы, чтобы в следующий раз мне предоставили таблицу с темами вопросов и стоимостью ответов на них, чтобы я не тратил время на общение с заведомыми провокаторами и иноагентами. Но всё равно я доволен. Ручку я, скорее всего, отдам в благотворительный фонд, который посылает гуманитарную помощь на Донбасс. Какому-нибудь первоклашке наверняка будет приятно получить её в подарок, а мне их и так девать некуда», – рассказал Вассерман.

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