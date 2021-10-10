Саакашвили заявил, что его отношения с Ясько продолжаются “много месяцев”, а все предыдущие – завершены

Заявление политика, адресованное тем, “кто интересуется личной жизнью”, опубликовали на его странице в Facebook.

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, получившей гражданство Грузии. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Ранее официально об их разводе не сообщалось, но Ясько 1 октября опубликовала видео, где она и рассказывают, что “любят друг друга и поддерживают”. Рулофс отметила, что ролик был неожиданным для нее.

Экс-президент Грузии написал, что сейчас ведет “гораздо более масштабную борьбу, чем личная жизнь”.

“Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершено. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным. Я прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой я отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за невероятную совместную жизнь. Сейчас я сосредоточен на моей борьбе и продолжаю голодовку. Я отношусь к этому крайне серьезно и настроен дойти до конца”, – заявил он.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/407049610790642

К заявлению прикреплено фото Саакашвили с Ясько. Нардеп говорила 2 октября, что их отношения продолжаются уже год, что она знакома с матерью политика и одним из его сыновей, а сам Саакашвили “не является до сих пор женатым”.

5 октября Ясько прилетела в Грузию, 8 октября она сообщала в Facebook, что уже дважды посетила его в тюрьме.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/369203424950645

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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