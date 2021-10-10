Рост ВВП Украины в 2021 году может составить около 4%, но помешать этому может новая волна COVID-19 – Шмыгаль

“Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4% и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственное, что может помешать этому сценарию, – это очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения”, – написал глава правительства.

По его словам, росту экономики будут способствовать стабильно растущий потребительский спрос, рост инвестиций, рост сельского хозяйства и другое.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/435137444720131

Контекст:

Шмыгаль заявлял, что в 2020 году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, “которое произошло в большинстве стран ЕС”. Он считает, что кризис 2020 года страна прошла “более мягко”, чем кризис 2009 года.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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