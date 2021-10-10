Эксперт опровергает необходимость выключения GPS для предотвращения слежки

Сергей Половников, являющийся руководителем проекта Content-Review, утверждает, что пользователи электронных мобильных устройств напрасно там много внимания уделяют включению и выключению функции глобального позиционирования GPS.

Общепринятое мнение состоит в том, что при помощи GPS какое-либо третье лицо способно следить за вашими передвижениями и даже считывать какую-то информацию с гаджета.

Да, это так, говорит Половников. Вот только выключенная GPS не поможет вам избавиться от слежки, если таковая действительно за вами установлена. Можно, например, определять местоположение при помощи технологии триангуляции и другими способами. А GPS не выключайте. Целый ряд приложений корректно работают только тогда, когда обеспечена функция определения геолокации.