 

В янтаре найдено окаменевшее растение возрастом 50 млн лет

10.10.2021, 12:52, Новости дня
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Ранее в сети появилось сообщение о необычной окаменелости, обнаруженном в так называемом калининградском янтаре. Ее заметили абсолютно случайно. А последующие изучения позволили установить, что речь идет о растении, законсервированном 40 или 50 миллионов лет назад.

По мнению ученых, данный образец представляет собой самый древний образец семейства Arundinoideae. «Родственными» организмами для него являются некоторые злаковые травы, а также бамбук.

Кроме того, в янтаре застыло древнее насекомое, внешне напоминающее кузнечика. Также ученые рассмотрели там спору гриба. В общем, получен уникальный материал, который наверняка станет отправной точкой для новых научных открытий.



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