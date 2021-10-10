В янтаре найдено окаменевшее растение возрастом 50 млн лет

Ранее в сети появилось сообщение о необычной окаменелости, обнаруженном в так называемом калининградском янтаре. Ее заметили абсолютно случайно. А последующие изучения позволили установить, что речь идет о растении, законсервированном 40 или 50 миллионов лет назад.

По мнению ученых, данный образец представляет собой самый древний образец семейства Arundinoideae. «Родственными» организмами для него являются некоторые злаковые травы, а также бамбук.

Кроме того, в янтаре застыло древнее насекомое, внешне напоминающее кузнечика. Также ученые рассмотрели там спору гриба. В общем, получен уникальный материал, который наверняка станет отправной точкой для новых научных открытий.