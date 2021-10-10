 

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

10.10.2021, 12:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВсемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отозвать действие аккредитации Московской антидопинговой лаборатории, информирует пресс-служба WADA.

В пресс-службе отметили, что Московскую лабораторию немедленно уведомили о решении. Его можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня, передает РИА «Новости».

Дисциплинарный комитет WADA рекомендовал отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории из-за «несоответствия» этическому кодексу и международным стандартам. Исполнительный комитет агентства одобрил это решение. У московской лаборатории таким образом отозвали разрешение на выполнение анализа проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов.

Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов заявил, что документ, опубликованный WADA, «является техническим, финализирующим то, что уже было приостановлено в 2019 году и с того момента не осуществлялось». Смысла в обжаловании нет, считает глава РУСАДА.

Он уточнил, что «РУСАДА» не направляет биологический материал с целью допинг-тестирования на паспорт крови в московскую лабораторию с 2019 года, когда агентство признали несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

«Мы перенаправили все процессы логистики на европейские лаборатории. Анализ крови делаем быстро и с соблюдением всех требований Всемирного антидопингового агентства. Для нас сейчас отсутствие российской лаборатории является нормой. Жестко, но это так», – отметил Буханов.

Напомним, что в 2019 году исполнительный комитет  WADA принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Кроме того, WADA лишило Российское антидопинговое агентство статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г.



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