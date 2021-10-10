 

Пилоты разбившегося в Татарстане самолета сообщали об отказе двигателя

10.10.2021, 12:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПилоты самолета L-410 перед крушением доложили об отказе левого двигателя, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«В 9.05, по той информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку», – цитирует РИА «Новости» главу региона.  

Кроме того, он поручил правительству республики подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета.

«Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты – уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте, где мы стоим (на месте падения самолета), стоял автомобиль «Газель», крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся», – сказал глава республики.

По его словам, среди погибших есть жители Татарстана и других регионов, передает «Интерфакс». 

11 октября объявлен в Татарстане днем траура.

В воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистоы и двое членов экипажа: 16 человек погибли, шестеро госпитализированы. Сообщалось, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился. В авиационных службах уточнили, что падение самолета могло быть спровоцировано превышением числа пассажиров. 



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