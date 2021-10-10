Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества

Президент РФ Владимир Путин выпустил указ, согласно которому Юрий Метелев освобождается от должности замруководителя Россотрудничества.

«Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей сразу нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел (МВД).