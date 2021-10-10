 

Кардиолог назвал ключевые правила долголетия

10.10.2021, 12:34, Разное
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Врач-кардиолог и профессор в Московском медико-стоматологическом университете Юрий Конев назвал ключевые правила долголетия. Многие люди уверены, что продлить жизнь можно исключительно приемом «таблетки от старости», но они заблуждаются.
Конев рассказал, что РФ занимает первое место по количеству смертей от сердечно-сосудистых недугов. Каждый год из-за них умирает миллион граждан, хотя многие из них могли бы дожить до глубокой старости, соблюдая три простых правила. Речь идет о здоровом образе жизни, правильном режиме труда и отдыха, а также рациональном питании. Никакая таблетка не спасет от старости.

По словам врача, питаться следует без излишеств, но и ставить себя в какие-то рамки не стоит. Лучше бросить курить и отказаться от алкогольных напитков. Что касается труда, то необходимо выполнять свои обязанности своевременно, так как это позволит не перерабатывать. Отдыхать тоже необходимо качественно, что в том числе касается и сна, пишет издание nation news.



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