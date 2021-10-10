Четвертый президент Грузии назвал Саакашвили политзаключенным

По мнению Маргвелашвили, дело против Саакашвили – политическое и грузинский суд “терпит неудачу” в нем.

9 октября на странице Саакашвили в Facebook опубликовали видеокомментарий Маргвелашвили.

“Если может быть человек, который выступал против Саакашвили как политика с самого первого дня его пребывания в политике, то это я. […] Но я не могу не заявить, что я не признаю политического веса его шага, его личных качеств, его личного мужества в этом шаге. […] И меня не может не беспокоить то, что третий президент Грузии сидит в тюрьме и голодает. Нравится мне это или нет, но я гражданин Грузии, и это тяжелое событие для моей страны и биографии моей страны. Как ни крути, Саакашвили – это очень политически важная часть истории Грузии, и то, что этот человек сегодня сидит в тюрьме и голодает, само по себе все очень усложняет”, – заявил Маргвелашвили.

Саакашвли 1 октября объявил голодовку в грузинской тюрьме, так как считает себя политическим заключенным. Он не согласен с выдвинутыми обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам. Он не один раз говорил, что не намерен прекращать голодовку. За первые восемь дней политик, по словам адвоката, похудел на 12 кг.

8 октября Саакашвили посетил его личный врач Николоз Кипшидзе. Соратники Саакашвили заявили в тот день о “беспрецедентном” количестве камер видеонаблюдения в тюрьме, где содержат политика.

По словам Кипшидзе, у экс-президента началась анемия, хоть внешне он и выглядит нормально. Врач рассказал, что Саакашвили согласился пить натуральные соки, но у него закончились деньги, выделенные на месяц, и купить другие продукты в тюремном магазине он не может. По словам Кипшидзе, состояние здоровья политика будет ухудшаться.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/916369082297875/

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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