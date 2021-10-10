Жители Киева заказали уже более 600 тыс. пропусков для поездок в общественном транспорте в случае локдауна

Система работает более двух месяцев. В ней зарегистрировались 9187 компаний, из которых 8090 подали заявки для оформления пропусков своим сотрудникам.

За все время работы для киевлян заказали 612 705 спецпропусков.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 октября в Украине подтвердили 2,54 млн случаев COVID-19, умерло 58,5 тыс. человек.

В Киеве с начала эпидемии подтвердили 240 тыс. случаев коронавируса, умерло 5530 человек. Ситуация с COVID-19 в городе соответствует “желтому” уровню эпидемической опасности.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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