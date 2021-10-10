Гонения на ковид-диссидентов?

RT считает блокировку двух своих немецких YouTube-каналов политическим. Видеохостинг объясняет, почему это не так.

На прошлой неделе YouTube заблокировал два принадлежащих RT канала — RT DE и Der Fehlende Part: оба вещали на Германию. В результате полетели угрозы: Роскомнадзор потребовал разблокировать каналы и пригрозил заблокировать YouTube в России, Валентина Матвиенко предложила запретить госкомпаниям размещать рекламу на видеохостинге, МИД пообещал германским СМИ «ответные меры». В компании Google, которой принадлежит YouTube, говорят, что в их решении не было никакой политики: это стандартная реакция на несоблюдение правил вещания.

Петр Саруханов / «Новая»

— У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе, — рассказала представитель компании Google Екатерина Кондратьева. — RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube.

В пресс-службе RT говорят, что получили претензии относительно четырех материалов.

«Сотрудники YouTube рылись в тысячах наших сюжетов и с февраля нашли четыре, которые им не понравились, — рассказали в пресс-службе канала. — Комментарий известного молекулярного биолога и бывшего главы Института иммунологии в Бернском университете Беды Штадлера, который требует «более рациональной борьбы с коронавирусом». Интервью эпидемиолога Фридриха Пюрнера, который критикует использование масок в том формате, в котором их использует большая часть населения, но при этом активно поддерживает массовую вакцинацию. Материал о том, что известный греческий бизнесмен-фармацевт не будет вакцинироваться, так как боится за свою ДНК, плюс информация о его состоянии и влиянии в Греции и о том, как в стране ведутся дебаты по вакцинам и его слова подливают масло в огонь. Пересказ заседания коронокомитета, критикующего меры правительства Германии по противодействию ковиду».

Сейчас эти видео недоступны, но на сайте RT DE можно посмотреть написанные на основании их материалы. Так, в статье про иммунолога Штадлера можно прочитать, что он сам перенес коронавирус в тяжелой форме, будучи при этом представителем группы риска — старше 70 лет — и с избыточным весом. В статье иммунолог критикует использование ПЦР-тестов, считая, что на них нельзя полагаться. «Это прекрасный тест для ответов на некоторые вопросы, но это не тест для выявления инфекции», — говорит он.

Эпидемиолог Фридрих Пюрнер — кстати, он был уволен с поста главы департамента здравоохранения одного из районов Баварии за критику земельного правительства в сфере борьбы с коронавирусом — в интервью RT DE называет ошибочным принятие решений об ограничениях на основе расчетов о количестве случаев на 100 тысяч человек.

«Когда мы говорим о 50 случаях на 100 тысяч человек, это лишь означает, что мы получили 50 положительных результатов на 100 000 жителей, — считает Пюрнер. — Но мы не знаем, что эти 50 положительно тестированных действительно больны и насколько тяжело они больны». Фридрих Пюрнер также высказывает сомнения относительно эффективности масок: «Маски сами по себе не обеспечивают защиту, определенное использование масок обеспечивает защиту, — говорит он. — Но я сильно сомневаюсь, что обычные люди могут правильным образом обращаться с маской. Этому надо учиться. Поэтому, на самом деле, вопрос такой: нам действительно нужны эти маски?»

Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images

В статье про греческого фармацевта, о котором сказано, что ему принадлежит одна из крупнейших фармацевтических компаний в Греции, приведена цитата бизнесмена: «Я не вакцинировался и не буду вакцинироваться. Не потому, что я боюсь побочных эффектов, а потому, что не хочу, чтобы фальсифицировали мою ДНК».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем твиттере назвала произошедшее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия».

Проблема в том, что вне зависимости от воли немецких властей контент, за который наказали RT DE, действительно противоречит правилам YouTube.

В которых, в частности, содержится запрет на материалы, «противоречащие официальным источникам — местным органам здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)». И ПЦР как метод тестирования, и маски, и вакцинация — это как раз рекомендации ВОЗ по борьбе с распространением вируса.

При этом у YouTube два основных механизма фильтрации контента на предмет нарушений: это автоматический поиск потенциально нарушающих правила платформы материалов с помощью машинного интеллекта и система флагов, когда пользователи сами отмечают публикации, — в этом случае подключаются специалисты YouTube, чтобы принять решение. Опять же, это отлаженная система, на которую не влияет геополитика. В YouTube признают, что большая часть нарушений не преднамеренные, поэтому в случае одной ошибки наступят очень мягкие санкции, правомерность которых можно оспорить.

В пресс-службе RT на вопрос о предупреждении перед блокировкой ответили: «Нет, предупреждений о блокировке двух наших каналов мы не получали».

При этом пресс-служба отмечает: «YouTube счел «попыткой обойти ограничения» приглашение нами нашей же аудитории на наш другой канал, пока первый отбывал «наказание» за «нарушения норм сообщества». Мы не в первый раз приглашаем свою аудиторию на другой свой канал, так как все это — многоканальная сеть, что предполагает взаимообмен контентом и сотрудничество. Однако именно сейчас они приняли решение удалить оба канала».

В компании Google поясняют, что таковы нормы платформы. «Отбывание наказания» само по себе было предупреждением: за публикацию контента, нарушающего правила о ковид-информации, канал получил так называемый страйк — лишился возможности загружать новые видео на неделю. Именно за попытку обойти страйк, говорят в Google, канал был заблокирован.

Этот пункт, опять же, содержится в правилах платформы: попытка обойти ограничения может привести к блокировке. Без права на восстановление.

Мария Епифанова, «Новая газета»

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