 

В РФ начались продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460

10.10.2021, 11:58, Новости дня
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Новый премиальный кроссовер Lexus GX 460 поступил в свободную продажу на российском рынке.

Для отечественных покупателей предложили три комплектации с минимальным ценником от 6,08 миллиона рублей. Среди новшеств указали обновленный мультимедийный комплекс с увеличенным 10,3-дюймовым экраном. Кроме того, для салона применили качественную кожу. Следует отметить, что новая модель имеет декоративные деревянные вставки. Кроме того, новый автомобиль обладает рулем с опцией подогрева.

Ранее было анонсировано, что модернизированный кроссовер Lexus GX 460 оснащен 4,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 296 л.с. Пока остальные сведения о комплектациях автомобиля не озвучены.



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