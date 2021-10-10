В РФ начались продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460

Новый премиальный кроссовер Lexus GX 460 поступил в свободную продажу на российском рынке.

Для отечественных покупателей предложили три комплектации с минимальным ценником от 6,08 миллиона рублей. Среди новшеств указали обновленный мультимедийный комплекс с увеличенным 10,3-дюймовым экраном. Кроме того, для салона применили качественную кожу. Следует отметить, что новая модель имеет декоративные деревянные вставки. Кроме того, новый автомобиль обладает рулем с опцией подогрева.

Ранее было анонсировано, что модернизированный кроссовер Lexus GX 460 оснащен 4,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 296 л.с. Пока остальные сведения о комплектациях автомобиля не озвучены.