Объявлена цена умных часов Watch Series 7 в России

В российском представительстве Apple назвали розничную цену новой модели умных часов Watch Series 7. Покупателям данное наручное устройство обойдется в 36 900 рублей, если размер корпуса составляет 41 мм. И часы будут стоить на 500 руб. дешевле с корпусом на 45 мм.

Напомним, что предзаказ открыт еще два дня назад, а на полки магазинов гаджет попадет только 15 числа сего месяца.

На круглом корпусе часов установлен экран Retina, благодаря чему яркость картинки стала выше на 70% больше обычного. Это очень важно. Когда вы используете умные часы на открытом пространстве в солнечную погоду, говорят эксперты. Также за счет уменьшения толщины рамку удалось увеличить на 20% площадь монитора. Часы отлично защищены от влаги и механических повреждений.