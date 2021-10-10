 

Китайцы представили зарядную станцию мощностью 900 кВт

10.10.2021, 11:58, Новости дня
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Зарядную станцию в виде павер-банка представили инженеры из Китая. Это аккумулятор, дающий мощность тока 900 кВт. С его помощью разработчики планируют заряжать электрические спорткары Piech Mark Zero.

Если вы используете спортивную машину, то наверняка не согласитесь с тем, чтобы ее аккумулятор часами стоял на подзарядке, поясняют специалисты. С новой зарядной станцией все по-другому. Всего 4 минуты и 40 секунд понадобится, чтобы обеспечить зарядку.

Все это стало возможным благодаря технологии Densen, поясняют специалисты. Упомянутые же спорткары могут проехать на одном заряде аккумулятора до 500 км. Это не очень-то много по нынешним временам, говорят эксперты. Хотя еще недавно такой показатель считался настоящим достижением.



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