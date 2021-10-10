Общество: Будущее образования в РФ выберут педагоги

Участники первого форума классных руководителей в Москве внесли предложения по улучшению условий труда педагогов, которые будут учитываться при реализации госполитики в сфере образования. Какие направления развития отрасли считают важнейшими в педагогическом корпусе, как восстановить престиж учителя и что изменилось в воспитании «трудных» учеников?

В субботу в Гостином дворе в Москве начал работу первый Всероссийский форум классных руководителей (ФКР), в ходе которого больше тысячи участников из всех регионов РФ обсудили актуальные вопросы воспитания, профессионального образования, образа и этики современного педагога.

В начале форума к собравшимся обратился министр просвещения Сергей Кравцов, напомнивший, что в образовании на первом месте должно стоять воспитание, а только на втором – обучение. «Воспитание человека, будущего гражданина нашей страны, то, насколько он ответственно будет совершать поступки, уважать традиции, чтить историю, любить свою малую и большую родину, уважительно относиться к сверстникам и старшему поколению, во многом зависит от работы, которую мы проводим вместе», – указал глава ведомства.

По его словам, выработанные на двухдневном форуме идеи лягут в основу будущих решений исполнительной власти. «По итогам форума будет принят меморандум, который послужит основой реализации государственной политики и работы Минпросвещения и других структур в области воспитания», – подчеркнул Кравцов.

Сфера воспитания, в том числе, и «трудных» учеников, в РФ особенно развивается в последние годы и по этому вектору уже наработана широкая практическая база, рассказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева.

«Например, в Нижнем Новгороде есть целый «Хулиганодом». Эта очень интересная общественная организация, которая не первый год занимается тем, что развивает детей занятиями с наставниками. Причем ребята совершенно разные – как трудные подростки, так и просто дети из детских домов», – указала собеседница.

«Хулиганодом» работает при поддержке Фонда президентских грантов. Ранее президент Владимир Путин не раз подчеркивал важность возрождения института наставничества.

Наставники нередко в процессе этой деятельности становятся приемными родителями, а подопечные обретают семью. «Эффективность этой методики доказана. Сначала детям кажется, что они ни на что не способны, и в будущем их ждет, в лучшем случае, место разнорабочего. А в «Хулиганодоме» они делают вызов самим себе, получают отличное образование, отказываются от вредных привычек и со своим наставником идут по жизни», – отметила Плещева.

По ее словам, специалисты РДШ собрали подобные методики в регионах и сейчас применяют их в одном из всероссийских детских центров пока в качестве эксперимента, который, в случае успеха, может стать системной практикой. «Там с детьми работают профильные психологи, методисты и вожатые. Ребята, стоящие «на карандаше» у комиссии по делам несовершеннолетних, интегрируются в нормальную среду и начинают вести себя совершенно по-другому. В итоге дети, которые когда-то были в зоне риска, выходят в общественно-полезную плоскость», – сказала глава РДШ.

Когда хулиганы чувствуют свою нужность обществу, они перестают быть хулиганами, добавила учитель истории и обществознания Юридической гимназии № 9 имени М.М. Сперанского из Ростова-на-Дону Элен Кочарян. «Я позволяю хулиганам выделиться в учебе или повести за собой класс на каких-то мероприятиях – под моим чутким руководством. Потому что выделиться – это главное, чего они хотят. А я направляю это желание в конструктивное русло. Еще один способ перевоспитать хулигана – дать ему выступить перед аудиторией с тем, что он хочет сказать, спеть, станцевать. Когда школьники имеют возможность самовыразиться, у них пропадает желание пытаться заявить о себе «несистемными» способами», – отметила учитель.

Никакие методики воспитания школьников не будут действенными без заинтересованности самих педагогов, поэтому участники ФКР прорабатывают пути повышения престижа профессии, добавил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерство просвещения Андрей Милехин.

«Вернее, тут нужно говорить не о повышении престижа, а о восстановлении заслуженного почитания профессии, этот вопрос находится в фокусе государства не первый день. У нас уже есть ряд направлений, которые удачно реализуются. На встречах президента Владимира Путина с Госсоветом и представителями общественности – преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями – звучал тезис о необходимости изменения подхода к педагогам.

К примеру, даже сама формулировка «образовательная услуга» – обидная для педагогов, и мы уходим от нее», – отметил собеседник.

Также важным является тот факт, что первый ФКР заложил традицию проведения подобных форумов, которые теперь станут регулярными. «Кроме того, напомню, что через конкурс «Учитель года» за 32 года прошли сотни тысяч учителей. После одного из конкурсов в Чечне для учителя года Алихана Динаева была открыта педагогическая мастерская, которая взаимодействует с учащимися из педагогических классов. Такие истории тоже способствует повышению престижа профессии», – добавил Милехин.

Глава департамента также обратил внимание вопрос качества обучения педагогов в вузах. «Мы с вами хорошо знаем, что президент поставил задачу, чтобы российская система образования вошла в десятку лучших в мире по качеству. И, понятно, что это качество определяют как раз педагоги. В этом смысле важным является согласование позиций ведомств по подготовке учителей. Этим занимаются не только педагогические колледжи и вузы, но и классические университеты, которые в рамках своих программ имеют педагогические программы по укрупненной группе специальностей», – отметил собеседник.

Кравцов напомнил, что прошедшим летом Минпросвещения и Минобрнауки на заседании российского союза ректоров приняли декларация об объединении педагогических подходов колледжей и вузов, которые были переданы в ведение Минпросвещения, и вузов, которые находятся в ведении Минобрнауки, а их более 200 по всей стране. «Суть в том, что в разных учебных заведениях по-разному подходят к объему предметной подготовки даже в его временном эквиваленте. Наша задача – унифицировать эти подходы», – подчеркнул глава департамента.

В ходе форума участники на 12 тематических круглых столах разберут самые актуальные для профессионального сообщества темы. Многие из обсуждаемых вопросов поставили перед организаторами форума сами педагоги, когда заполняли анкеты для конкурсного отбора.

Одним из важнейших базисов для развития отрасли учителя считают вопросы юридической защищенности. «Нельзя сказать, что учитель сейчас совсем не защищен юридически – есть соответствующие школьные, муниципальные и федеральные нормы. Вопрос в том, что их надо более детально прописать. Кроме того, зачастую учителя сами не знают о своих правах и о том, как и защищать, или вообще стесняются ими пользоваться», – отметил учитель истории школы № 38 из Хабаровска, призер конкурса «Учитель года – 2021» Дмитрий Морозов. Кроме того, по его словам, в профильном профсоюзе состоит крайне мало учителей, а это самые быстрый, действенный и мало затратный способ для любого педагога защитить свои права.

Коснулся он и наболевшего вопроса справедливой оплаты труда классного руководителя. «Зарплата педагога должна быть детализирована в каждом конкретном случае и учитывать множество факторов: сколько учеников в классе, сельская школа или городская, в какую смену работает учитель. Сейчас же оплата практически одинаковая независимо от этих условий», – отметил он.

Собеседник также заметил, что в РФ зарплаты педагогов сильно разнится от региона к региону. «Сейчас у нас в Хабаровске учителя получают зарплату чуть выше средней по краю, есть региональные доплаты, также молодые специалисты первые три года получают сверху треть к зарплате. Помимо этого, учитель в первый день работы получает сразу 10 зарплат. Но, насколько я знаю, такте условия не везде в России», – сказал Морозов.

Ранее сообщалось, что в правительстве подготовили постановление с общими требованиями к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ; пилотный проект будет запущен в шести регионах, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По словам сенатора, низкая заработная плата учителей негативно отражается на престиже профессии, доступности и качестве образования. В прошлом году сенаторы обратились в правительство с предложением ввести единую систему оплаты труда для педагогов, Путин одобрил идею.

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