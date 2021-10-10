Российская фигуристка Алена Леонова объявила о завершении карьеры

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова завершила профессиональную карьеру. Она готовится стать матерью.

«У меня идет пятый месяц беременности, ждем мальчика, – сказала Леонова, передает ТАСС.

По ее словам, объявить о завершении карьеры официально не удалось, потому что планировалось шоу, но, к сожалению, из-за пандемии планы сорвались. «Хотели устроить мероприятие на Мемориале Панина в октябре, но и оно, вероятно, отменится. Выступать я больше не буду, так что я завершила карьеру», – добавила Леонова.

В 2017 году российская фигуристка Алена Леонова заняла шестое место в японской Осаке, набрав 190,95 балла по сумме.

Кроме того, в активе Леоновой серебро чемпионата мира 2012 года, бронза финала серии Гран-при (2012), золото Универсиады (2015), она является двукратным серебряным (2010, 2011) и бронзовым (2012) призером чемпионатов России, чемпионкой мира среди юниоров (2009). В последний раз фигуристка выходила на лед в октябре 2019 года.