Мнения: «Слуга народа» становится полновластным хозяином Украины

В Киеве произошел парламентский переворот. Команда Зеленского сместила с поста спикера Верховной рады своего бывшего соратника Дмитрия Разумкова, который возглавлял в прошлом партию «Слуга народа», активно способствуя ее политическому триумфу.

В Киеве произошел парламентский переворот. Команда Зеленского сместила с поста спикера Верховной рады своего бывшего соратника Дмитрия Разумкова, который возглавлял в прошлом партию «Слуга народа», активно способствуя ее политическому триумфу.

Бывшие однопартийцы буквально вышвырнули своего лидера с должности, опираясь на поддержку олигархических депутатских групп «Довіра» и «За майбутнє», а также на содействие Юлии Тимошенко. Причем, это было сделано с грубыми нарушениями регламента и в большой спешке – специально к дню рождения впавшего в опалу политика. Потому что такие мелкие пакости являются для большой украинской политики самым обычным делом.

Но устранение Разумкова – это нечто больше, чем ссора двух соратников и личная месть обиженного Зеленского. Данное событие является знаковой вехой украинской политики, знаменуя собой утверждение нового авторитарного режима, который назвали бы в советское время бонапартистским.

Президент Украины сосредоточил в своих руках все властные рычаги, сворачивая все то, что осталось после Евромайдана от украинской демократии. С начала года он подчинил себе Верховный суд, а затем внедрил в стране практику бессудных расправ через санкции Совета нацбезопасности – чтобы заблокировать оппозиционные медиа и развернуть преследования оппозиционных политиков. Наконец, он избавился от потенциального конкурента в лице могущественного министра внутренних дел Арсена Авакова, которого сослали дегустировать вина в своем итальянском поместье. А его подопечные из числа ультраправых погромщиков находятся теперь под наблюдением Банковой.

Оставалось вернуть себе полное господство в парламенте – потому что бывший «слуга» Разумков отказывался поддерживать систематические нарушения Конституции, не голосовал за санкции СНБО, и вообще шагал не в ногу с остальной «зеленой» командой. В итоге Зеленский начал смотреть на него как на потенциального конкурента в борьбе за власть. Что и предопределило демонстративную отставку недостаточно лояльного спикера.

Как ожидается, вслед за этим последует отставка ключевых региональных политиков – киевского мэра Виталия Кличко и одесского городского головы Геннадия Труханова. Процесс уже запущен, и уже в ближайшее время их место должны занять преданные люди украинского президента.

«Патриотическая оппозиция» в лице отставного гетмана Петра Порошенко не представляет для Зеленского особой угрозы – в силу огромного антирейтинга бывшего украинского лидера, над которым висят многочисленные уголовные дела. То же касается заметно ослабевшей Юлии Тимошенко. А украинские олигархи первыми засвидетельствовали верность «слуге народа» – чтобы не попасть под действие внесудебных санкций. И это наверняка поправило дела ближайшего окружения президента.

Близок миг, когда Зеленский сможет сказать сакраментальную фразу «L’État c’est moi», приписываемую Королю-Солнцу. Однако проблема в том, что причиной резкого усиления президента является его слабость, которая постоянно угрожает безграничному господству Зеленского – буквально подталкивая его к попыткам приватизировать государство.

В стране углубляется тяжелый системный кризис, впереди пугающая газовым коллапсом зима, совокупный госдолг достиг девяноста миллиардов долларов, а политические рейтинги правящей политсилы падают еще быстрее, чем растут цены и тарифы. Оголтелый популизм главы государства давно не веселит разочаровавшихся избирателей. Привычные лозунги сплотиться ради борьбы с агрессором во многом утратили свой прежний мобилизующий потенциал – хотя украинские чиновники привыкли списывать все беды страны на войну. Нельзя полагаться даже на Запад, потому что его спецслужбы обнародовали компромат об офшорных счетах Зеленского, и вполне могут сменить его на кого-то из выстроившихся в очереди дублеров.

Все это подталкивает «слуг» к авторитаризму – чтобы удержать власть, им приходится зачищать оппозицию, блокировать оппозиционные СМИ, обнулять права профсоюзов и сбрасывать с политической доски любые фигуры, вокруг которых может консолидироваться народное недовольство. Сейчас они видят такую угрозу в Дмитрии Разумкове, которого уже хотят лишить полномочий депутата, примеряя к нему ярлык агента Москвы. Хотя в позициях бывшего спикера никогда не наблюдалось ничего пророссийского, и он всегда был совершенно лояльным Брюсселю и Вашингтону.

Бонапартизм Зеленского может сыграть над бывшим комиком довольно неприятную шутку. Ведь мало захватить государственную власть – надо еще удержать ее, изыскав для этого административно-силовые и финансовые ресурсы, обеспечивая поддержку со стороны влиятельных социальных групп. В то время как президент все еще пытается лавировать между их полярными интересами, используя для этого привычные инструменты популистской риторики.

Набрав себе огромные полномочия, легко сломаться под ними в ситуации будущих потрясений. И тогда против оступившегося царька сразу же восстанут склонившиеся перед ним сегодня элиты – потому что они не простят ему любую значительную ошибку. Не говоря уже про благодарный украинский народ, который готов представить «слугам» собственный счет.

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