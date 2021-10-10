 

Врач-терапевт рассказала, кому нельзя прививаться от коронавируса

10.10.2021, 11:40, Разное
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Терапевт Людмила Овчинникова рассказала, кому нельзя ставить прививки от коронавируса. По словам специалиста, противопоказания могут быть постоянными или временными.
Людмила Овчинникова отметила важность вакцинации, так как только прививка является наиболее надежным способом защититься от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. При этом некоторые граждане должны проконсультироваться с врачом, если у них имелись негативные реакции на компоненты вакцины или любые аллергические проявления в анамнезе. Нельзя проходить вакцинацию лицам младше 18 лет.

Врач-терапевт пояснила о правиле для беременных. До 22-х недель, даже если состояние женщины хорошее, лучше отказаться от вакцинации. После этого срока прививка является уже рекомендованной. Если жительница заразится коронавирусом, то благодаря вакцине сможет защитить и себя, и малыша.

В случаях, когда человек заразился другой вирусной инфекцией или при обострении хронических недугов, то прививку лучше отложить до полного выздоровления, подчеркнула Овчинникова.

Источник: primpress.ru



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