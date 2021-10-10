Мнение: Минимайдан против Порошенко

Протестующим на мини-майдане у дома Порошенко привезли https://twitter.com/yZcdjWo11WMFZIt/status/1447073068573147144 чай, кофе, бутерброды, печенье и хорошее настроение..

Надо ставить палаточный лагерь.

У Порошенко вопят, что это наркоман Зеленский нанял титушек, чтобы натравить их на "настоящего патриота Украины".

У Зеленского транслируют тезис, что это сам Порошенко сам против себя майдан организовал, чтобы дистанцироваться от Медведчука.

В общем, все как обычно.

Стоимость мероприятия, как обычно, не слишком высока.



Рядовое митинговое мясо понятное дело стоит еще меньше.

Как представляется, попытка притопить Порошенко связана с опасениями окружения Зеленского, что офшорный скандал будет использован "шоколадным фюрером", в том числе и на внешнем контуре управления, которому Порошенко пытается доказать, что Зеленского надо менять на более лояльного демократической администрации кандидата.

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