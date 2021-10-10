Что случилось в Большом? – Личное мнение

Вчера вечером в Большом давали Садко. Правда, недолго — едва представление началось, сменная декорация опустилась прямиком на артиста Евгения Кулеша и задавила насмерть.



Фото: Соцсети

Евгений в театре не блистал, был участником ансамбля. Его задача заключалась в том, чтобы:

1) вынести стул,

2) поставить его на сцену,

3) отойти в сторону.

К сожалению, с поставленными задачами Евгений справился лишь частично. Стул вынес и поставил, а вот отходить в сторону не стал.

По словам служащих театра, никакого срыва декорации не было — она опускалась штатно.

Артисты на сцене кричали Кулешу, что опускается декорация, но он то ли растерялся, то ли ещё чего, и, вместо того, чтобы отойти вправо или влево, сделал трагический шаг назад.

В итоге, Евгений скончался почти мгновенно — перелом основания черепа. На месте работают следователи, проверяя все версии.



Фото: Соцсети

«Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!»

Зрителей, понятное дело, из зала выгнали. Они пошли в буфет.

Теперь по соцсетям обывателей осуждают. Ну, вот — какие, мол, все бесчувственные.

Могли бы зрители не пить шампусик в буфете, а сразу надеть траур и ходить в нём три года? Конечно, могли бы, но, извините за вопрос, зачем им это?

На момент появления этих роликов, зрителям, конечно же, никто не доложил, что погиб человек. Обыватели пришли на праздник — в театр. Красиво оделись, надели самое лучшее, а тут их — вон из зала.

Да большинство, наверное, и не видело, что же произошло на сцене.

К сожалению, все мы смертны. Что хуже всего, смертны внезапно, как отметил ещё Булгаков. Осуждать, людей, которые собрались толпой посмотреть, как Берлиозу отрезало трамваем голову, не имеет смысла.

Вопрос, тем не менее, что же произошло в Большом театре, остаётся открытым.

Почему покойный заблудился на сцене? Был ли он трезв? Кто опускал декорацию — человек или автоматика?

Ну, и главный вопрос: вернут ли зрителям деньги за представление?

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