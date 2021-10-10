 

В Бразилии от коронавируса умерло более 600 тыс. человек

10.10.2021, 11:16, Новости дня
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С начала эпидемии в стране подтвердили 21,6 млн случаев COVID-19, умерло 600 829 человек.

За последние сутки в Бразилии подтвердили 16 451 новый случай инфекции, умерло 404 человека, проинформировал минздрав страны.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Бразилия занимает третье место в мире по количеству случаев коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтвердили 237,6 млн случаев COVID-19, умерло 4,8 млн человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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