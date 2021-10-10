В Италии от коронавируса полностью вакцинировали 80% населения в возрасте от 12 лет

В стране 45,7 млн населения старше 12 лет получили минимум одну дозу вакцины (84,68% этой возрастной группы), а 43,2 млн завершили вакцинацию (80,04% от возрастной группы).

Бывший директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и нынешний советник специального уполномоченного по чрезвычайным ситуациям с COVID-19 Гвидо Раси сказал, что такой уровень вакцинации снизит число госпитализаций, что будет способствовать восстановлению экономики Италии, пишет Reuters.

В то же время, по его словам, на этом не нужно останавливаться: нужно стремиться либо к более высокому показателю вакцинаций людей в возрасте от 12 лет, либо к вакцинации минимум 80% всего населения страны, включая детей от пяти до 12 лет.

Агентство отметило, что с начала лета количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в Италии “неуклонно сокращается”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Италии с начала пандемии подтвердили 4,7 млн случаев инфекции, умерло 131,3 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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