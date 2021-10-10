 

Мнение: О польских путиноидах: вот это – шок!

10.10.2021, 11:10, Разное
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А вот это уже действительно – неожиданно! Даже, можно сказать, шокирующе. Тем более, что речь опять о старушке Европе, которая влила в себя молодую кровь.

Но тут надо предварить историю вопросом, чтобы нервы у основной массы выдержали.

Помните, как все орали, когда нынешний «пожизненный» российский президент Владимир #Путин ввёл в Конституцию РФ принцип, по которому внутреннее право, изменчивое и подконтрольное, имеет приоритет над всеми международными договорами, которые заключила #Россия? И как возмущались, что теперь принятый Думой закон может запросто обнулить любое международное обязательство, хоть устав ООН?

Так вот, оказывается… это был тренд. Который, на самом деле, создали главные антагонисты России – поляки.

Началось всё с того, что ещё в 2005 году, когда российская внутренняя политика была в сравнении с нынешним временем ещё травоядной, Конституционный трибунал Польши установил, что «Конституция является высшим законом Республики в отношении всех международных соглашений, которые имеют для неё обязательную силу, включая соглашения о передаче полномочий в определенных случаях». Этот принцип был подтверждён и в последующих постановлениях Конституционного суда страны.

Но история тлела, пока поляки не захотели воспользоваться ею всерьёз в отношениях со своим новым старшим братом, #ЕС. Камнем преткновения стал #суд. МИД Польши сообщил, что если бы страна признала верховенство права ЕС, это снизило бы качество защиты польских граждан в суде. Ибо согласно Конституции судьи, назначаемые президентом Республики Польша, несменяемы, и при исполнении своих обязанностей они подчиняются только Конституции и законам Польши. «Толкование законодательства ЕС, оспариваемое Конституционным трибуналом, было направлено на подрыв этого принципа, позволяя обжаловать их [судей] решения и фактически лишив их судебной власти, что, в результате, лишило бы граждан правовой определенности и доверия к судебной системе».

Ну, примерно так и Владимир Путин эту свою поправку объяснял. Заботой о гражданах.

Европейско-польский конфликт в итоге дошёл до кульминации. «Национальные конституции государств-членов ЕС всегда находятся на первом месте в этой иерархии. Договоры ЕС — как акты международного права — имеют приоритет над национальными законами статутного ранга, но не могут предшествовать конституции», — заявило польское внешнеполитическое ведомство. А в ответ Брюссель пригрозил лишить Варшаву дотаций и субсидий. И конфликт продолжился…

Так что же это получается? То ли Владимир Путин – истинный европеец, то ли поляки подхватили вирус путинизма? Вы за какой вариант?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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