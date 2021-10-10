Gigabyte представит надувное игровое кресло

В сети появилась первая информация о новой модели игрового кресла, разработанного в компании Gigabyte. Оно выйдет под названием Aorus Gaming. Главная особенность предмета мебели в том, что он – надувной.

Пока еще мало известно о данном изделии, говорят эксперты. На самом деле, производитель только вскользь сообщил о том, что собирается его представить официально, а также опубликовал первые изображения.

Однако ничего не известно ни о цене кресла, ни о сроках, в которые должны начаться продажи. Очевидно, вся эта информация прозвучит только во время официального мероприятия. Судя по изображению, надувать кресло придется через два отверстия. Точно лишь то, что такую мебель очень удобно перевозить с места на места.