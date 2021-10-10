Российский терапевт назвала бесполезные анализы

Известная врач-терапевт из РФ Ирина Уфимцева утверждает, что ее коллеги в медицинских учреждениях часто назначают абсолютно бесполезные анализы. Некоторые из них Уфимцева назвала.

По словам специалиста по медицине, речь идет об анализах, результаты которых почти никогда не бывают точны либо указывают на заболевания, которые пока неизлечимы.

Среди таких тестов врач назвала определение уровня лептина, а также кортизола, определение наличия в организме антител к вирусу Эпштейна-Барр и цитомегаловирусу, хеликобактер пилори и другие, в том числе некоторые онкомаркеры, которые никогда не показывают точно наличие или отсутствие рака. Также, по ее словам, непонятно, зачем больным диабетом каждые полгода сдавать анализы на инсулин и С-пептид.