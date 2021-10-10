При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек

При падении самолета с парашютистами в Татарстане 16 человек, по предварительным данным, погибли, семеро госпитализированы, сообщил представитель экстренных служб.

«Семь пострадавших в больнице, остальные 16 – без признаков жизни», – сказал РИА «Новости» источник.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всего на борту находились 23 человека. По информации представителя минздрава республики, решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в больницу скорой помощи Набережных Челнов и Республиканскую клиническую больницу в Казани силами санитарной авиации.

В воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 21 парашютист и двое членов экипажа. Семеро выживших были деблокированы из самолета. Сообщалось, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился.

В авиационных службах сообщили, что падение самолета могло быть спровоцировано превышением числа пассажиров.