 

При крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек

10.10.2021, 10:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПри падении самолета с парашютистами в Татарстане 16 человек, по предварительным данным, погибли, семеро госпитализированы, сообщил представитель экстренных служб.

«Семь пострадавших в больнице, остальные 16 – без признаков жизни», – сказал РИА «Новости» источник. 

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всего на борту находились 23 человека. По информации представителя минздрава республики, решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в больницу скорой помощи Набережных Челнов и Республиканскую клиническую больницу в Казани силами санитарной авиации.

В воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 21 парашютист и двое членов экипажа. Семеро выживших были деблокированы из самолета. Сообщалось, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился. 

В авиационных службах сообщили, что падение самолета могло быть спровоцировано превышением числа пассажиров. 



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