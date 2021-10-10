Путин поздравил компанию «ФосАгро» с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив компании «ФосАгро» с 20-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с 20-летием создания «ФосАгро» – одного из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. Все прошедшие годы ваша компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

По его словам, такие успехи компании – это результат слаженной, высокопрофессиональной работы коллектива и грамотных управленческих решений.

Путин также особо отметил, приоритетное внимание, которое компания уделяет созданию современных рабочих мест, внедрению инновационных, экологических технологий, реализации социально значимых инициатив в сфере здравоохранения, спорта, молодежной политики, масштабных благотворительных проектов.

«ФосАгро» занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основным владельцем компании является структура зампредседателя совета директоров «ФосАгро» Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи, а также ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.

Ранее сообщалось, что в рейтинге богатейших семей РФ по версии Forbes владельцы компании «Фосагро» семья Гурьевых заняли второе место: совокупное состояние членов семьи выросло за год на 1,8 млрд долларов, до 6,9 млрд долларов.