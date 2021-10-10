 

Путин поздравил компанию «ФосАгро» с юбилеем

10.10.2021, 10:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин поздравил коллектив компании «ФосАгро» с 20-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с 20-летием создания «ФосАгро» – одного из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. Все прошедшие годы ваша компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

По его словам, такие успехи компании – это результат слаженной, высокопрофессиональной работы коллектива и грамотных управленческих решений.

Путин также особо отметил, приоритетное внимание, которое компания уделяет созданию современных рабочих мест, внедрению инновационных, экологических технологий, реализации социально значимых инициатив в сфере здравоохранения, спорта, молодежной политики, масштабных благотворительных проектов.

«ФосАгро» занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основным владельцем компании является структура зампредседателя совета директоров «ФосАгро» Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи, а также ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.

Ранее сообщалось, что в рейтинге богатейших семей РФ по версии Forbes владельцы компании «Фосагро» семья Гурьевых заняли второе место: совокупное состояние членов семьи выросло за год на 1,8 млрд долларов, до 6,9 млрд долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.04 / Американские санкции России не страшны — она давно научилась их обходить

26.08 / Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 60 человек

01.08 / Жителям ОРДЛО предлагают доставку украинских пенсий за 30% от их суммы – Резников

02.04 / В Бельгии тысячи людей пришли на фейковую вечеринку во время локдауна. Их разогнали водометами

08.08 / Яблочный уксус приводит к снижению уровня инсулина и сахара в крови

01.03 / Пашинян заявил о намерении привести Армению к полупрезидентской форме правления

18.12 / Базу США в районе нефтяного месторождения в Сирии обстреляли ракетами

18.03 / В Metro отреагировали на угрозы отравить продукты

18.12 / “Россия просто не заинтересована в прекращении конфликта”. Миссия Украины при ОБСЕ отреагировала на заявление вице-спикера Госдумы РФ

08.09 / Инициатор дела “Роттердам плюс” не явился в суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика