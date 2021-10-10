 

В Минпросвещения сочли незаконными онлайн-трансляции из классов для родителей

10.10.2021, 10:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОнлайн-трансляции из классов, с помощью которых родители могут посмотреть, чем их ребенок занимается в школе, являются незаконными, сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев в ходе Первого всероссийского форума классных руководителей.

«Да, незаконно, и, на мой взгляд, вредно. Все очень просто: ребенок тоже человек, он имеет право на личное пространство. Невозможно его душить родительской опекой», – цитирует ТАСС Бугаев. 

Форум проходит в Москве 9-10 октября. В очном формате в нем принимают участие одна тыс. человек из регионов России, в онлайн-формате присоединились более 20 тыс. человек.



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