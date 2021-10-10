Индийские ученые разработали программу для общения с умершими

Индийские исследователи разработали специальную программу, предназначенную для общения с умершими людьми. Речь идет о создании трехмерного цифрового аватара.

Программа основана на работе искусственного интеллекта. Трехмерный аватар станет копией умершего человека, он способен имитировать его манеру общения и в речи использовать характерные для него реплики. Перед этим собирается информация об умершем. Речь идет о сохраненной переписке человека в облаке. Именно эти данные и берутся в основу для создания копии человека.

Программа позволит легче переносить смерть близкого родственника или друга. Общение с ним будет осуществляться посредством переписки в социальных сетях. Создатели уверены, что им удалось приблизиться к виртуальному бессмертию еще на один шаг. В дальнейшем планируется совместить эту программу с человекоподобным роботом.

Источник: mediabrest.by