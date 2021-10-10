 

“Оранжевому” уровню эпидемической опасности в Украине соответствуют 16 областей – Минздрав

10.10.2021, 10:22, Новости дня
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Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

В частности, в Житомирской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфекции (22%, 23%,24%) и уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (68,6, 72,4 и 74,6). 

В Сумской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфекции (25,1%, 28,3% и 27,9%), уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (63,7, 68,1 и 71) и динамика госпитализаций (57,4%, 59,5% и 51,9%).

Инфографика: moz.gov.ua

В Херсонской области три дня подряд превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (78,7, 88,2 и 91,3) и динамика госпитализаций (50,4%, 65,4% и 55,8%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 10 октября в Украине подтвердили 2,54 млн случаев COVID-19, умерло 58,5 тыс. человек.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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