В мире сделали почти 6,5 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 27,7 млн доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
материковый Китай (2,2 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения);
Индия (946,8 млн доз, полностью вакцинированы 19% населения);
страны Евросоюза (574,3 млн доз, полностью вакцинированы 65,7% населения);
США (401,8 млн доз, полностью вакцинированы 56,4% населения);
Бразилия (248,2 млн доз, полностью вакцинированы 46,5% населения).
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (92,5%).
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 10 октября в стране первую дозу вакцины получили 7,5 млн человек, а 6,1 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет