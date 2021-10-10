В мире сделали почти 6,5 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 27,7 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,2 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения);

Индия (946,8 млн доз, полностью вакцинированы 19% населения);

страны Евросоюза (574,3 млн доз, полностью вакцинированы 65,7% населения);

США (401,8 млн доз, полностью вакцинированы 56,4% населения);

Бразилия (248,2 млн доз, полностью вакцинированы 46,5% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (92,5%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 10 октября в стране первую дозу вакцины получили 7,5 млн человек, а 6,1 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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