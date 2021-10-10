 

В РФ упал легкомоторный самолет с парашютистами. СМИ пишут о десятках погибших

10.10.2021, 10:22, Новости дня
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Об этом “Интерфаксу” сообщили в подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС. 

По данным агентства, на борту было 23 человека – 21 парашютист и два члена экипажа. 

“Интерфакс” пишет, что 19 человек погибло в результате крушения. По информации собеседников агентства, самолет после падения разломился пополам и загорелся, но огонь быстро потушили.  Telegram-канал 112, который информирует о происшествиях, опубликовал видео с места происшествия.

Агентство ТАСС пишет, что семь человек выжили, а судьба 16 неизвестна. 

По данным Telegram-канала 112, они погибли. Самолет принадлежит местному аэроклубу, уточняет агентство. 

Контекст:

Главный редактор сайта “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 27 августа обращал внимание, что в РФ этим летом разбилось 10 самолетов и вертолетов – больше, чем в любой другой стране мира. Это говорит о системных проблемах российской авиации, считает он. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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