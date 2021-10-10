 

Для консоли PlayStation обещают бесплатные игры

10.10.2021, 10:10, Новости дня
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Компания Sony намерена создать библиотеку бесплатных игр для своих консолей PlayStation. По словам представителей компании, она может появиться уже в ближайшее время. Однако не все зависит только от самой Sony.

Информация об этом получена от директора департамента PlayStation Джима Райана. Он заявил в интервью для СМИ, что мечтает создать сервис для распространения высококачественных бесплатных игр. Впрочем, совершенно бесплатно такие продукты получить вряд ли удастся. Скорее всего, идея может быть реализована в режиме подписки.

Райан считает несправедливым, что прекрасная возможность использовать самые продвинутые игровые приставки доступна только небольшой части геймеров. Многие полагают, что PlayStation для них просто недоступна.



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