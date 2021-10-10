Стоимость компании SpaceX превысила 100 мдрд долларов

Как стало известно из компетентных источников, основанная Илоном Маском компания SpaceX снова подорожала. Ее стоимость превысила сотню миллиардов американских долларов.

По последним данным, общая капитализация достигла 100 млрд 300 млн долл. При этом компания продает очередную порцию своих ценных бумаг, за что планирует выручить 755 млн долларов.

Сегодня трудно поверить, что в момент основания SpaceX в идеи Илона Маска мало кто верил. Многим они казались утопическими. Однако время расставило все по своим местам. Теперь аналитики отмечают, что акции SpaceX с начала текущего года подорожали примерно на треть. На сегодня компания стала второй самым дорогим в мире частным предприятием.