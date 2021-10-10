Трамп: РФ забрала из Афганистана американскую технику

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове заявил, что РФ и Китай уже якобы разобрали и изучают вертолеты, брошенные американскими войсками в Афганистане.

По его словам, речь идет о машинах Apache. Трамп отметил, что изучив оставленные в Афганистане американские вертолеты Москва и Пекин в скором времени могут приступить к производству более дешевых и качественных аналогов, передает РИА «Новости».

Экс-президента уточнил, что Соединенные Штаты бросили в республике военное оборудование на общую сумму около 85 млрд долларов.

Ранее Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.

В конце августа влиятельные республиканцы потребовали отставки Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Марка Милли из-за неудач действующий американской администрации в Афганистане.