Самолет с 20 парашютистами упал в Татарстане

В городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистов и двое членов экипажа, сообщил представитель экстренных служб.

По предварительным данным, на борту упавшего самолета L-410 находились 20 парашютистов и два члена экипажа, передает РИА «Новости».

МЧС РФ подтвердило сообщения о жесткой посадке легкомоторного самолета. Пожарно-спасательные подразделения следуют к месту вызова. Сообщения о падении поступили «от очевидцев».