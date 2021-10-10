 

Самолет с 20 парашютистами упал в Татарстане

10.10.2021, 9:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистов и двое членов экипажа, сообщил представитель экстренных служб.

По предварительным данным, на борту упавшего самолета L-410 находились 20 парашютистов и два члена экипажа, передает РИА «Новости». 

МЧС РФ подтвердило сообщения о жесткой посадке легкомоторного самолета. Пожарно-спасательные подразделения следуют к месту вызова.  Сообщения о падении поступили «от очевидцев». 



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