 

В Подмосковье в ДТП с двумя автомобилями погибли три человека

10.10.2021, 9:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ результате столкновения двух автомобилей в Сергиево-Посадском округе погибли три человека.

«9 октября в 22.30 на 7 километре автодороги «Сергиев-Посад-Рыбинск-Череповец-Константиново» в Сергиево-Посадском городском округе Московской области произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей Renault и «ВАЗ». В результате ДТП водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля погибли, еще два пассажира получили травмы, также ранен водитель иномарки», – сообщается на портале «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по факту «нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее президент Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Он заявил, что нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях.



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