Диетолог Зейтлин раскрыла полезные свойства болгарского перца

Американский диетолог Бриджит Зейтлин пояснила о полезных свойствах болгарского перца. Она считает, что этот продукт необходимо включить в повседневный рацион.

Болгарский перец рекомендуется есть тем, кто имеет сердечно-сосудистые патологии. В овоще содержится фолиевая кислота, клетчатка, железо. Все эти элементы благоприятно влияют на здоровье ЖКТ, процесс естественной детоксикации, сердечно-сосудистую систему.

Болгарский перец служит прекрасным источником витамина А и калия. В результате укрепляются ногти, волосы, ускоряется метаболизм. Калий способствует уменьшению задержки жидкости в организме и снижает показатели кровяного давления. Витамин А, в свою очередь, очень важен для нормальной работы органов зрения.

В красном перце содержится множество различных каротиноидов, положительно воздействующих на сердце и сосуды. Желто-оранжевый сорт имеет в составе витамин С, бета-каротин и калий, пишет портал iReactor.