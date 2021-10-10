 

Диетолог Зейтлин раскрыла полезные свойства болгарского перца

10.10.2021, 9:52, Разное
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Американский диетолог Бриджит Зейтлин пояснила о полезных свойствах болгарского перца. Она считает, что этот продукт необходимо включить в повседневный рацион.
Болгарский перец рекомендуется есть тем, кто имеет сердечно-сосудистые патологии. В овоще содержится фолиевая кислота, клетчатка, железо. Все эти элементы благоприятно влияют на здоровье ЖКТ, процесс естественной детоксикации, сердечно-сосудистую систему.

Болгарский перец служит прекрасным источником витамина А и калия. В результате укрепляются ногти, волосы, ускоряется метаболизм. Калий способствует уменьшению задержки жидкости в организме и снижает показатели кровяного давления. Витамин А, в свою очередь, очень важен для нормальной работы органов зрения.

В красном перце содержится множество различных каротиноидов, положительно воздействующих на сердце и сосуды. Желто-оранжевый сорт имеет в составе витамин С, бета-каротин и калий, пишет портал iReactor.



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