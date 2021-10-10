 

Арзамасова показала, как совмещает материнство и спорт

10.10.2021, 9:52, Разное
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Актриса Елизавета Арзамасова показала будни молодой матери. Она опубликовала видео, на котором занимается спортом, держа в руках ребенка.
Елизавета Арзамасова подарила сына Илье Авербуху два месяца назад. Несмотря на это, актриса уже пришла в форму и вышла на работу. Подписчики постоянно спрашивают, как она совмещает материнство и спорт. Звезда сериала «Папины дочки» решила раскрыть секрет, показав тренировки наглядно.

На ролике Елизавета Арзамасова находится в гостиной перед телевизором. Она рассказала, что решила провести продуктивный и одновременно нежный вечер. На руках с новорожденным Львом артистка выполняет наклоны, приседает и даже качает пресс. Параллельно она смотрела свежий выпуск программы «Ледниковый период», где постановщиком выступает ее супруг Илья Авербух.

В комментариях к публикации поклонники восхитились Елизаветой Арзамасовой. Они заявили, что молодая мама прибегает к креативным способам, чтобы держать себя в форме.

Актриса в конце прошлого года вышла замуж за Илью Авербуху. До этого пара несколько лет встречалась, но о романе знаменитостей стало известно не сразу, пишет портал «Слово и дело».



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