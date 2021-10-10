Термоколготки, платье-свитер и высокие сапоги: уютные осенние образы для девушек, которым не нравится носить брюки

Когда наступает октябрь, гардероб модниц меняется кардинальным образом. На смену струящимся платьям, шортам и мини-юбкам приходят плотные брюки, свитера и стеганые вещи. Особенно радикальной перемена гардероба выглядит в средней полосе, для которой характерны промозглые осенние дожди, слякоть и ветры.

И хотя джинсы, леггинсы и джоггеры в наши дни находятся на пике моды, среди нас находятся девушки, которые предпочитают женственный и элегантный стиль в одежде. Если вы относитесь к этой категории модниц, существуют лайфхаки, которые позволят вам не отказываться от любимых юбок и платьев в прохладную погоду. При этом вы не будете жертвовать ни комфортом, ни стилем.

Термоколготки

К счастью, в наши дни существует богатый выбор плотных колготок из эластана, шерсти или хлопка. Все они предназначены для прохладной погоды и прекрасно держат форму на ногах за счет вкрапления эластичных волокон. Самые плотные модели могут утеплить ваши ножки даже лучше, чем обычные офисные брюки.

Если вы хотите продолжать носить короткие юбки, вы можете купить колготки телесного цвета. Сверху вторым слоем надевайте обычные черные колготки без блеска. Таким образом, вы получите надежную защиту для ваших ножек без ущерба для красоты.

Носить двойной или даже тройной слой колготок вы можете не только осенью, но и зимой. Эта защита идеально подходит для ваших ножек во время праздничных вечеринок вне дома. Этот способ не требует обязательного ношения высоких сапог. Достаточно надеть с коктейльным платьем и термоколготками пальто и ботильоны. Всегда пользуйтесь таким трюком, когда вам нужно отправиться на торжественное мероприятие, но при этом нет возможности переодеться.

Высокие сапоги

Сапоги до колена созданы для октябрьской погоды. Подобная обувь позволит вам носить не только леггинсы или скинни, но и короткие юбки в сочетании с куртками или полупальто. Высокие сапоги хорошо смотрятся и в офисе в сочетании с теплыми и уютными фланелевыми платьями-рубашками.

Хорошая пара демисезонной обуви будет служить вам верой и правдой несколько лет. Если вы хотите правильно распорядиться финансами, тогда выбирайте сапоги классического дизайна на небольшом устойчивом каблуке. Лучшими осенними вариантами станут коричневые, бежевые и винные оттенки.

С чем носить сапоги до колена?

Если говорить конкретно про этот сезон, то лучшим дополнением к высоким сапогам станут клетчатые платья А-силуэта с длинными рукавами. Хорошо дополняются высокими сапогами трапециевидные юбки из вельвета, кожа, трикотажные изделия. Обратите внимание на твидовые юбки с запахом.

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Если с сапогами вы носите юбку, а не платье, верхняя часть образа может быть трикотажной: укороченный кардиган или свитер. В прохладные осенние дни спасет от холода и подарит комфорт пальто прямого кроя. Дополнительно позаботьтесь о наличии шарфа, головного убора и перчаток.

Кстати, в прохладную погоду утеплить ноги снизу помогут лоферы или ботильоны в том случае, если обувь идет в тандеме с высокими носками. Используйте этот прекрасный ретро-прием каждый раз, когда вы надеваете клетчатое платье или твидовую юбку.

Пальто

В наши дни стеганые куртки, парки и дутые жилеты имеют гораздо большую популярность в сравнении с классическим пальто. Однако последний вариант верхней одежды позволит вам носить юбки и платья вне зависимости от длины изделия и типа ткани. Под пальто прямого кроя осенью вы можете надевать даже шифоновую цветастую юбку. Шерсть или кашемир надежно прикроют ваши колени и не дадут вам замерзнуть.

Элегантное пальто в светлых оттенках является идеальным вариантом поверх коктейльного платья в том случае, если вы отправляетесь на торжественное мероприятие. Если вы любите женственные силуэты, выбирайте пальто с поясом, которое подчеркнет вашу талию. Нежные пастельные оттенки позволят вам позабыть о серых осенних буднях. К пальто в тандеме с платьем до колена лучше выбирать обувь на высоком каблуке.

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Если вашим выбором для повседневной носки является длинное пальто, тогда длина платья или юбки не имеет значения. В таком случае надеть на ноги можно ботильоны на платформе или модные ботинки челси.

Платья и юбки из плотной ткани

Помимо пальто защитить ваши ножки от холода в переходный период помогут длинные платья и юбки из плотной ткани. С такими изделиями можно носить в том числе и укороченную верхнюю одежду. Элементы гардероба должны соответствовать погоде за окном, поэтому на смену тюлю, шелку и хлопку должны прийти бархат, вельвет, шерсть и трикотаж. Плотная тяжелая ткань не позволит вам замерзнуть даже в ветреную погоду.

Фасон, цвет и отделка платья зависит от степени формальности мероприятия. То же самое можно сказать и об обуви. Например, балетки, белые кеды или оксфорды идеально сочетаются с трикотажными или шерстяными повседневными платьями. Лодочки или ботильоны подойдут к элегантным платьям А-силуэта из вельвета и бархата с отделкой.

Продолжайте носить многоярусные юбки насыщенных оттенков из плотной ткани. Вместо водолазки к таким юбкам можно надевать гипюровые блузы с объемным и фактурным рукавом. Выходя на улицу, вы всегда можете накинуть пальто с поясом или куртку из искусственного меха.

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Трикотажные платья

В наши дни невозможно представить переходный период без трикотажных изделий. Мы предлагаем вам обратить внимание на вязаные платья-свитера. Когда вы отыщете модель, которая будет идеально подходить вашей фигуре, эта вещь станет базовой в вашем гардеробе.

Трикотажные платья длиной чуть выше колена выглядят элегантно, но в то же самое время повседневно. В них можно отправляться на работу, вокруг них можно выстраивать уличные многослойные аутфиты. Если у платья есть воротник-стойка, вам не нужно дополнительно заботиться о наличии шарфа.

Некоторые модницы покупают одну и ту же модель трикотажного платья в нескольких расцветках: в серых, зеленых, бордовых, бежевых или черных. Можно сказать, что трикотажное платье-свитер осенью и зимой является тем же, чем футболка летом.

Многослойность

Еще одним распространенным способом утеплиться является прием под названием многослойность. Вы можете продолжать носить платья с коротким рукавом и сарафаны из плотной ткани, если будете надевать под них рубашку с длинным рукавом, водолазку или джемпер.

Эта концепция универсальна, она позволит вам создавать разнообразные образы для прогулок, для встреч с друзьями, а также для работы.

Юбки и платья в сочетании с резиновыми сапогами

Современные прорезиненные сапоги или ботинки выглядят весьма брутально. Ну а тяжелую обувь стилисты рекомендуют носить с легкими цветочными платьицами. Почему бы не выполнить этот трюк, надев длинную шифоновую юбку, джемпер и резиновые сапоги. В дождливую погоду не хватает лишь плаща и зонта. И хотя эта комбинация по-прежнему смотрится забавной, она позволит вам подольше побыть на улице в дождливую погоду.