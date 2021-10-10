 

В сети появилось фото последних минут жизни гориллы на руках своего друга и это фото заставит плакать даже мужчин

10.10.2021, 9:43, Разное
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Животному было четырнадцать лет, а скончалось оно на руках у своего смотрителя Вирунга Андре Баума.

Горилла скончалась в конце сентября, и как считают ветеринары, виной этому стало заболевание – информация об этом неприятном событии появилась на официальном сайте национального парка Вирунга.

Фото Мэттью Шамаву

Рейндежры нашли гориллу в 2007 году. Животное сидело рядом с телом убитой матери. Возраст Ндакаши на тот момент едва достигал двух месяцев – шансы выжить самостоятельно в условиях дикой природы были ничтожно малы, поэтому было принято решение забрать ее в центр Сенкекв.

Но горилла не была одинокой – 14 лет жизни она провела в компании с другими животными, оставшимися без родителей.

Фото нацпарка Вирунга

Ндакаши тихо ушла из жизни на руках у своего верного друга Андре, который ухаживал за ней с момента ее приезда в национальный парк.

«Я могу только гордится тем, что Ндакаши стала моим верным другом. Я относился к ней точно также, как взрослые относятся к детям. Она была очень доброй и игривой, поэтому часто поднимала мне настроение. Мы все будем скучать за ней. Я и мои коллеги очень рады тому, что она скрасила нашу жизнь своей добротой», – говорит Андре.



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