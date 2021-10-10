Херсонская область приближается к “красной” зоне – Ляшко

“Херсонская область приближается к “красному” уровню эпидемической опасности”, – сказал министр.

Он напомнил, что если в регионе три дня подряд превышены два и больше индикаторных показателя, Минздрав созывает государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам министра, комиссия соберется 11-го или 12 октября.

Он отметил, что посетил медучреждения области и центры вакцинации. По словам Ляшко, большинство пациентов c COVID-19, которые находятся в больницах области, не вакцинированы.

“В реанимационном отделении одной из больниц 25 коек и все заняты. И ни одного вакцинированного. В “ковидном” отделении, где лежат люди, с которыми мы общались, 99% не вакцинированы”, – рассказал министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 октября в Украине подтвердили 2,54 млн случаев COVID-19, умерло 58,5 тыс. человек.

В Херсонской области с начала эпидемии подтвердили 46,8 тыс. случаев коронавируса, умерло 1392 человека.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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