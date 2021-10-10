 

“Наконец эти ничьи закончились”. Ярмоленко – о победе сборной Украины в матче против Финляндии

10.10.2021, 9:32, Новости дня
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“Наконец эти ничьи закончились и мы победили. Хочу поздравить тренерский штаб, игроков и болельщиков, была тяжелая игра и мы получили важные три очка. У Финляндии хорошая команда, не просто так они играли на Евро, у них организованная команда, которая знает, за счет чего добывать очки. Было тяжело, особенно во втором тайме”, – отметил футболист. 

31-летний Ярмоленко, который забил первый гол во вчерашнем матче, отметил, что после игры с Францией сказал: “Может, ближе к 40 годам забью с правой ноги”.

“Забил чуть раньше. Будем работать, может, еще и головой начну забивать. Думаю, никто этого не ожидал. Хорошо, что удалось забить. Но для меня важнее, что мы взяли три очка”, – добавил он. 

Матч Финляндия – Украина завершился со счетом 2:1. Кроме Ярмоленко, гол в ворота соперников забил украинец Роман Яремчук. Сборная Украины впервые выиграла в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 в Катаре.

Контекст:

Следующий поединок в отборе на чемпионат мира сборная Украины проведет 12 октября против сборной Боснии и Герцеговины. Матч пройдет во Львове. 

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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