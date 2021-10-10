 

“Не знаю, что надо рассказывать, чтобы вы не слушали этот Viber”. Ляшко заявил, что в Украине достаточно вакцин от COVID-19, и призвал прививаться

10.10.2021, 9:32, Новости дня
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Он отметил, что самый высокий показатель вакцинации – в Киеве (60 тыс. вакцинированных на 100 тыс. взрослого населения), самый низкий – в Волынской, Ивано-Франковской и Закарпатской области.

“Уже не знаю, что надо рассказывать, чтобы вы не слушали этот Viber, не слушали другое, где разгоняют российскую пропаганду, а посмотрели на Великобританию, на Данию, где вакцинированы более 70% взрослого населения и где сняты карантинные ограничения. Нам это сделать достаточно легко. В Украине есть возможность делать более 1 млн прививок в неделю. Не такое большое количество прививок нам надо сделать, чтобы было 70% взрослого населения. Вакцина есть для этого… Нам нравятся очереди в прививочных пунктах, нам не нравятся очереди из “скорых” в “ковидные” больницы”, – заявил он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 10 октября в стране первую дозу вакцины получили 7,5 млн человек, а 6,1 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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