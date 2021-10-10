 

Рассказы Шойгу включат в школьную программу по литературе

10.10.2021, 9:31, Разное
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Рассказы министра обороны Сергея Шойгу из цикла “Про вчера” будут включены в программу литературы средней школы с 2022-23 учебного года. Об этом на Форуме классных руководителей сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 

“В школьной программе сейчас почти нет произведений о современных героях. Рассказы Сергея Кужугетовича отлично заполняют этот пробел. Кроме того, по мнению экспертов, они представляют собой пример прекрасной прозы. Уверен в том, что школьники с удовольствием будут читать истории из героической биографии Шойгу и им будет “делать жизнь с кого”, как говорится”, – предположил Кравцов. 

Министр также посетовал на засилье “депрессивной литературы” в школьной программе по литературе, добавив, что в планах министерства исключение из программы произведений Александра Солженицына. По его словам, министерство также обсуждает включение в программу средней школы поэзии гендиректора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, добавил министр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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